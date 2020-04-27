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Єрмак розповів, як обирають кандидатів на принципові посади

Новини » Політика     27.04.2020 - 08:30
Єрмак розповів, як обирають кандидатів на принципові посади
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Зеленський і Шмигаль обговорюють кандидатури на принципові посади

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як обирають кандидатів на принципові посади. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вся президентська рать: як Зеленський формує команду влади і хто йому в цьому допомагає".

Як він розповів РБК-Україна, президент України з прем'єр-міністром обговорюють кандидатури на принципові посади.

"Це нормальна командна робота відповідальних людей, які добре розуміють, що тільки так можна досягти ефективних результатів. Найчастіше або я, або перший помічник президента Сергій Шефір беремо участь у цих нарадах для оперативного надання главі держави потрібної йому інформації, фіксації доручень та обговорення нових ідей", - повідомив Єрмак.

Разом з тим, заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна пояснив, що усіма політичними призначеннями займається ОП і особисто Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України може призначити віце-прем'єром екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі у четвер, 30 квітня. Однак, як відомо РБК-Україна, що його кандидатуру підтримує лише половина фракції "Слуга народу".

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