В ООН снова перенесли голосование по помощи Сектору Газа

Стоит отметить, что ранее Соединенные Штаты Америки ветировали резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Впоследствии Совбез должен был голосовать 19, а затем и 20 декабря, однако процесс неодноразово откладывали, пытаясь избежать третьего вето США.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.