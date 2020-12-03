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В Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії

Четвер 03 грудня 2020 08:53
В Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії
Фото: прапори ЄС (flickr com libereurope)
Автор: Игорь Литвиненко

В Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавірусу. Стурбованість цим фактів висловили країни-члени Європейського союзу, прийняттям відповідної декларації.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, 2 грудня 27 держав-членів ЄС ухвалили відповідну декларацію, яка покликана підтвердити неприйняття ними будь-яких проявів ненависті до євреїв. В ній антисемітизм названий "атакою на європейські цінності".

"Почастішали погрози для євреїв в Європі, включаючи відродження теорій змови, відкрите вираження прихильності антисемітизму, особливо у зв'язку з пандемією COVID-19, а також почастішали випадки злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, дають привід для занепокоєння", - йдеться декларації.

Також країни-підписанти декларації зажадали посилити переслідування за вчинки, пов'язані з антисемітизмом.

"Забезпечення безпеки єврейських громад та інститутів повинно мати пріоритет у ЄС", - наголошується в документі.

Про посилення антисемітизму в Європі свідчать результати досліджень, проведених Європейським агентством по захисту основних прав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Ізраїлю Йоель Едельштейн заявив, що СOVID-19 сприяв зростання антисемітських настроїв у світі.

Крім цього посол Ізраїлю Йоель Ліон в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в Україні є підйом антисемітизму.

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