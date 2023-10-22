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В ООН заявили, что Газе "явно не хватит" 20 грузовиков с гуммопомощью

Фото: в ООН заявили, что Газе не хватит 20 грузовиков с гуммопомощью
Автор: Антон Малиновский

В Организации объединенных наций заявили, что 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа "явно недостаточно" и призвали к дальнейшей поддержке мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление ВОЗ, Всемирной продовольственной программы, ПРООН, Фонда в области народонаселения и ЮНИСЕФ.

"Наибольшему риску подвергаются уязвимые слои населения, а дети умирают с тревожной скоростью и лишены права на защиту, еду, воду и медицинскую помощь", - отмечается в заявлении.

Они также призвали к гуманитарному прекращению огня и предоставлению немедленного и неограниченного гуманитарного доступа по всей территории Газы.

"Гуманитарная ситуация в Газе была отчаянной и до последних боевых действий. Сейчас она катастрофическая. Мир должен делать больше", - подчеркивают ООН.

А спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что первые въехавшие в Газу первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью не проходили проверку на наличие оружия. Он добавил, что такого больше не произойдет. Также Дюжаррик добавил, что неизвестно, когда Газа получит следующую партию помощи.

Война в Израиле

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль объявил о начале военной операции против боевиков. Солдаты ЦАХАЛ уже заходили на территорию Сектора Газа в рамках рейдов, но они не продвигались вглубь.

При этом 19 октября в СМИ сообщили, что власти Израиля дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа.

Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

В субботу, 21 октября, сообщалось о прибытии в Газу первых 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

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