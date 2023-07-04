В ООН заявили о поиске стимула для России продлить зерновую сделку

По его словам, официальные лица поддерживали контакты с рядом государств, включая европейские страны, "для поиска творческих путей ускорения экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации".

Более подробных деталей о том, как именно Россию хотят стимулировать к продлению зерновой сделки, он не назвал.

Продление зерновой сделки

Напомним, последние несколько недель официальные лица России заявляют о том, что их страна не будет продлевать зерновую сделку после 17 июля. Представители страны-агрессора оправдывают это тем, что условия по экспорту российского аммиака через Украину "не выполняются".

При этом издание Financial Times на этой неделе сообщало, что Евросоюз может снять санкции с российского банка для того, чтобы Москва пошла на продление зерновой сделки.

Отметим, что сейчас зерновая сделка не действует в полной мере, поскольку Россия блокирует инспекцию судов и экспорт сельхозтоваров через порт "Южный".