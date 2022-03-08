ООН заборонила персоналу називати "війною" вторгнення РФ до України

Організація Об'єднаних Націй за прикладом російської влади заборонила своїм працівникам називати агресію проти України "війною" або "вторгненням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times .

Персонал ООН отримав електронні листи з правилами комунікації та обов'язком залишатися "неупередженими". Відділ комунікацій організації проінструктував працівників не описувати ситуацію як війну та не додавати прапор України до особистих чи офіційних профілів у мережі.

"Деякі конкретні приклади мовлення, які можна чи не можна використовувати в цей момент. Використовуйте "конфлікт" або "воєнний наступ", а не "війну" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні", – рекомендують у листі.

Такий підхід комунікаційний відділ пояснив бажанням уникнути репутаційних ризиків. Слово "війна" щодо агресії проти України також заборонила вживати влада РФ. Там вторгнення називають "спеціальною воєнною операцією".