ООН заборонила персоналу називати "війною" вторгнення РФ до України

Організація Об'єднаних Націй за прикладом російської влади заборонила своїм працівникам називати агресію проти України "війною" або "вторгненням".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.
Персонал ООН отримав електронні листи з правилами комунікації та обов'язком залишатися "неупередженими". Відділ комунікацій організації проінструктував працівників не описувати ситуацію як війну та не додавати прапор України до особистих чи офіційних профілів у мережі.
"Деякі конкретні приклади мовлення, які можна чи не можна використовувати в цей момент. Використовуйте "конфлікт" або "воєнний наступ", а не "війну" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні", – рекомендують у листі.
Такий підхід комунікаційний відділ пояснив бажанням уникнути репутаційних ризиків. Слово "війна" щодо агресії проти України також заборонила вживати влада РФ. Там вторгнення називають "спеціальною воєнною операцією".
Нагадаємо, що Сполучені Штати зібралися запровадити ембарго на російські енергоносії.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.