ООН закупить в Україні зерно для Ефіопії та Ємену

Всесвітня продовольча програма ООН відновить закупівлі української пшениці для своїх гуманітарних операцій в регіонах світу, що зіткнулися з голодом, в тому числі Ефіопії та Ємену.

Про це заявив постійний координатор ООН у спеціальному координаційному центрі в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"Хоча угода охоплює комерційні операції з відновлення експорту, ініціатива також дозволила Всесвітній продовольчій програмі відновити закупівлі пшениці в Україні для своїх гуманітарних операцій в країнах, таких як Ефіопія І Ємен", - зазначив Абдулла.

Він також заявив, що з моменту початку роботи координаційного центру 1 серпня виконані десятки рейсів по Чорному морю. 27 серпня спільні групи провели 100-ту інспекцію на борту допущених до експлуатації вантажних суден, які доставляють зерно та інші харчові продукти з України на три континенти.