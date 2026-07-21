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ООН зафиксировала резкий рост числа жертв среди гражданских в Украине

19:15 21.07.2026 Вт
2 мин
Что стоит за стремительным ухудшением ситуации для мирных жителей?
aimg Мария Науменко
ООН зафиксировала резкий рост числа жертв среди гражданских в Украине Фото: автомобили скорой помощи (Getty Images)
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В первом полугодии 2026 года число погибших и раненых среди гражданского населения Украины выросло более чем на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с января по июнь в Украине погибли 1396 гражданских, еще 7978 получили ранения. Это на 37% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Особенно резко возросло количество жертв из-за атак дронов ближнего радиуса действия. За шесть месяцев в результате таких ударов погибли 418 человек, еще 2437 были ранены. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года дроны унесли жизни 218 гражданских, а ранения получили 1511 человек.

Почему количество жертв растет

Глава Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине Даниэль Белл заявила, что нынешнюю эскалацию вызвали два ключевых фактора.

"Эта эскалация обусловлена двумя основными причинами. Первая - баллистические ракеты большой дальности и дроны, а вторая - дроны малой дальности и планирующие бомбы в районах линии фронта", - сказала она во время брифинга в Киеве.

По словам Белл, такие атаки все сильнее влияют не только на людей, но и на работу городов и общин.

"Эти атаки постепенно разрушают системы, обеспечивающие жизнь гражданского населения и позволяющие функционировать общинам", - подчеркнула она.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия не сократила использование беспилотников, а лишь изменила тактику ударов.

По его словам, оккупанты комбинируют атаки дронами и баллистическими ракетами, а также могут применять беспилотники не только ночью, но и днем, создавая постоянную нагрузку на украинскую ПВО.

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