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ООН виступає за розслідування примусової посадки Ryanair в Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримує заклик міжнародної спільноти щодо розслідування інциденту з літаком Ryanair в Білорусі. Білоруський режим вчора примусово посадив цей літак в Мінську.

Про це заявив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррик, передає BBC.

"Генеральний секретар підтримує заклики до повного, прозорого і незалежного розслідування цього тривожного інциденту і закликає всі відповідні сторони співпрацювати з цим розслідуванням", - сказав Дюжаррик.

Нагадаємо, білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, щоб затримати Романа Протасевича, який є засновником Telegram-каналу Nexta, який висвітлює протести в Білорусі. Білоруська опозиція заявляла, що Мінськ погрожував збити літак, якщо він не сяде.

Після цього Литва заявила про початок розслідування ситуації з Ryanair. Литовська прокуратура порушила кримінальну справу, а влада зробила відповідну заяву.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав провести міжнародне розслідування примусової посадки Ryanair. Посадку літака генсек НАТО назвав серйозним та небезпечним інцидентом.

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Новини України RyanairООНБілорусьЛітак