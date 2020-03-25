ООН виділить Україні 33 млн доларів на боротьбу з коронавірусом

Організація Об'єднаних Націй (ООН) надасть Україні допомогу у розмірі 33 млн доларів в рамках плану по боротьбі з коронавірусом. Про це повідомив представник української делегації в ООН Олег Ніколенко Facebook.

За його словами, кошти підуть на реалізацію гуманітарних проектів в східних регіонах по обидві сторони від лінії розмежування. Зокрема мова йде про такі напрямки: установи охорони здоров'я, продовольча безпека та товари першої необхідності, люди похилого віку та люди з інвалідністю, і повне шкільна освіта.

"Глобальний план гуманітарного реагування для боротьби проти COVID-19, про який сьогодні оголосив генсек ООН, передбачає допомогу й Україні. Сума допомоги становитиме 33 млн доларів", - написав Ніколенко.

У коментарі "Голос Америки" Ніколенко заявив, то Україна стала єдиною європейською країною, яка отримає допомогу від ООН.

Нагадаємо, 25 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про запуск плану по боротьбі з коронавірусом на 2 млрд доларів. План передбачає доставку різних засобів медичного призначення, а також оснащення таборів тимчасового розміщення сантехнікою для миття рук

Також РБК-Україна писало, що програма розвитку ООН, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ і Моз готують для України два плану допомоги в боротьбі з коронавірусом з загальним бюджетом близько 58 мільйонів доларів.