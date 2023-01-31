В ООН считают, что миссия в по расследованию теракта в Еленовке еще возможна

В ООН считают, что миссия по расследованию теракта во временно оккупированной Еленовке, где погибли украинские военные, еще возможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова постоянного координатора системы ООН в Украине Дениз Браун в комментарии журналистам.

По словам представителя ООН, организация еще ни разу не получала разрешения от России, чтобы посетить место теракта в Еленовке.

Напомним, 29 июля прогремел взрыв в колонии оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 бойцов.

22 августа ООН создала группу для расследования теракта, в которую вошли международные специалисты. Однако 5 января генсек ООН Антониу Гутерриш расформировал комиссию "из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия".

Также президент Украины Владимир Зеленский заверил, что теракт оккупантов в Еленовке станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале против России.

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