ООН впервые официально признала голод в Газе: страдают более полумиллиона человек

Определено, что более полумиллиона человек в Газе страдают от голода - это почти четверть палестинцев, которые там живут.

"Голод в Газе - это голод в мире. Голод, который будет преследовать и должен преследовать всех нас", - сообщил глава Управления ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

Организация подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников и полного, беспрепятственного гуманитарного доступа.

По выводам экспертов IPC, до конца сентября количество пострадавших от голода возрастет до 641 тысячи человек.

Голод ранее регистрировали только четыре раза - в Сомали в 2011 году, Южном Судане в 2017 и 2020 годах и в Судане в 2024 году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал голод в Газе "рукотворной катастрофой, моральным приговором и провалом человечества как такового". Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк предупредил, что смерть от голода может быть квалифицирована как военное преступление.