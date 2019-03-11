ООН уточнила кількість загиблих працівників в авіакатастрофі в Ефіопії

В результаті падіння пасажирського Boeing авіакомпанії неподалік від аеропорту Аддіс-Абеби загинули 22 співробітника ООН

Организация объединенных наций уточнила число погибших сотрудников в крушении самолета в Эфиопии. Об этом говорится в сообщении исполнительного директора программы организации по развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф, опубликованном в Twitter.

Сообщается, что в результате падения пассажирского Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines неподалеку от аэропорта Аддис-Абебы 10 марта погибли 22 сотрудника ООН. На сайте ООН говорится о не менее чем 21 погибшем работнике организации.

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие крушения самолета в Эфиопии авиакомпании Ethiopian Airlines число погибших сотрудников Организации объединенных наций возросло до 19. В результате аварии погибли все 157 человек на борту, включая молодого сотрудника IOM Анн-Катрин Фейгл. Ранее сообщалось о 12 погибших сотрудниках организации.

Как известно, в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.