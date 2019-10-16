ООН започаткувала Міжнародний день доступу до інформації

Генасамблея ООН 15 жовтня ухвалила резолюцію щодо запровадження 28 вересня Міжнародного дня доступу до інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника постійного представництва України в ООН Олега Ніколенка.

За його словами, одним з ініціаторів резолюції є Україна.

"Аргентина, Канада, Коста-Ріка, Ліберія, Сьєрра-Леоне, Україна. Ні, це не відбіркова група на Чемпіонат світу з футболу 2022, а коло основних співавторів резолюції Генасамблеї ООН про проголошення 28 вересня Міжнародним днем загального доступу до інформації, яку сьогодні схвалили консенсусом", - написав Ніколенко

Дипломат зазначив, що це символічний день, який дозволить привертати увагу світу до проблем розповсюдження інформації як елементу забезпечення сталого розвитку.

Він також нагадав, що право на пошук, отримання і поширення інформації гарантоване статтею 19 Загальної декларації прав людини.

Фото: Резолюція ГА ООН facebook.com/oleg.nikolenko.50

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати не видали візи 18 російським дипломатам, які планували брати участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як писало РБК-Україна, постійного представника України в ООН Володимира Єльченка можуть призначити українським послом у США.