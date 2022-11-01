RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ООН, Турция и Украина на 2 ноября не планировали движение судов по зерновому коридору

Фото: ООН, Турция и Украина не планировали движение судов по зерновому коридору (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по зерновому коридору в Черном море на 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совместного координационного центра (СКЦ).

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы.

В СКЦ также отметили, что приостановка движения кораблей в рамках "зерновой сделки" 2 ноября является временной мерой. Инспекторы ООН и Турции за сегодня провели 36 проверок отбывающих судов. Команды поднялись на борт еще двух судов, но процесс был приостановлен. Все отчеты об инспекциях переданы российской и украинской делегациям.

Ранее стало известно, что за два дня по "зерновому коридору" в оба направления прошли 17 судов, из них два направились в украинские порты под загрузку.

Напомним, недавно РФ заявила, что "временно приостановила свое участие в "зерновом соглашении". Москва объяснила свой шаг так называемым "терактом" в Севастопольской бухте, объявив, что якобы целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота РФ, которые привлечены в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНТурцияВторжение России в Украину