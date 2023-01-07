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В ООН серьезно обеспокоены судом в Беларуси над лауреатом Нобелевской премии мира

Фото: белорусский правозащитник Алесь Беляцкий (spring96.org)
Автор: Владимир Костырин

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призывают прекратить начавшееся в Беларуси судебное разбирательство над известным правозащитником, политзаключенным, лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким, которое расценивается как политически мотивированное.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря ВКПЧ Джереми Лоуренса, обнародованное на сайте ООН.

"Мы серьезно обеспокоены судебным процессом над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким... У нас есть серьезные опасения по поводу проведения судебного разбирательства", - говорится в релизе.

Отмечается, что 60-летнему Беляцкому, а также двум другим представителям его правозащитного центра "Весна", грозит до 12 лет лишения свободы.

Все трое входят в число сотен задержанных в Беларуси после жестокого подавления антиправительственных протестов в 2020 году. Арестованы они были в июле 2021 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

"Мы призываем снять с них обвинения и немедленно освободить их из-под стражи", - заявил Лоуренс.

Пресс-секретарь ВКПЧ добавил, что поскольку в 2023 году отмечается 75-летие Всеобщей декларации прав человека, Верховный комиссар призывает "раз и навсегда положить конец произвольным задержаниям".

Напомним, что еще в 2011 году известного белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого суд в Минске приговорил к 4,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил лишать гражданства граждан за границей, которых режим обвиняет в "экстремистской деятельности".

Также мы писали, что в декабре 2022 года в Беларуси заочно приговорили бывшую олимпийскую пловчиху Александру Герасименю к 12 годам колонии.

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