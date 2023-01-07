В ООН серьезно обеспокоены судом в Беларуси над лауреатом Нобелевской премии мира

"Мы серьезно обеспокоены судебным процессом над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким... У нас есть серьезные опасения по поводу проведения судебного разбирательства", - говорится в релизе.

Отмечается, что 60-летнему Беляцкому, а также двум другим представителям его правозащитного центра "Весна", грозит до 12 лет лишения свободы.

Все трое входят в число сотен задержанных в Беларуси после жестокого подавления антиправительственных протестов в 2020 году. Арестованы они были в июле 2021 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

"Мы призываем снять с них обвинения и немедленно освободить их из-под стражи", - заявил Лоуренс.

Пресс-секретарь ВКПЧ добавил, что поскольку в 2023 году отмечается 75-летие Всеобщей декларации прав человека, Верховный комиссар призывает "раз и навсегда положить конец произвольным задержаниям".