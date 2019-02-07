ООН зробила першу заяву після розслідування вбивства Хашкаджі

Калламар заявила, що це вбивство було сплановане і здійснене саудівськими посадовими особами

Специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар заявила, что Саудовская Аравия препятствовала попыткам Турции расследовать обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

Калламар заявила, что это убийство было спланированное и совершенное саудовскими должностными лицами.

"Турецким следователям было предоставлено крайне мало времени и доступа для проведения профессионального и эффективного осмотра места преступления и розыскных действий, требуемых международными стандартами расследования", - заявила она.

Ранее сообщалось, что делегация ООН склонна считать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты Америки в "молчании" в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

РБК-Украина писало, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

В Турции также есть материалы в деле об убийстве Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. В частности в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.