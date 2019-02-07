ООН зробила першу заяву після розслідування вбивства Хашкаджі

Фото: Агнес Калламар (un.org)

Калламар заявила, що це вбивство було сплановане і здійснене саудівськими посадовими особами

Спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Аньєс Калламар заявила, що Саудівська Аравія перешкоджала спробам Туреччини розслідувати обставини загибелі саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

Калламар заявила, що це вбивство було сплановане і здійснене саудівськими посадовими особами.

"Турецьким слідчим було надано вкрай мало часу і доступу для проведення професійного та ефективного огляду місця злочину і розшукових дій, необхідних міжнародними стандартами розслідування", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що делегація ООН схильна вважати наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основним підозрюваним у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив Сполучені Штати Америки в "мовчанні" у зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

РБК-Україна писало, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

У Туреччині також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.