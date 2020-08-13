В ООН вважають, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути більше

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що реакція сил безпеки Білорусі на мирні протести була дуже жорстокою. Однак через те, що місцезнаходження десятків затриманих людей міліцією невідомо фактичних жертв протестів може бути більше.

Про це йдеться в заяві ООН.

"Ми обурені насильством поліції щодо мирних демонстрантів і журналістів. Схожі сили безпеки не прагнуть до діалогу з протестуючими не дозволяють їм реалізувати своє право на свободу мирних зібрань", - йдеться в заяві.

При цьому експерти заявили, що замість того, щоб докласти зусиль щодо налагодження діалогу для припинення передвиборної кризи "влада зацікавлена ​​лише у швидкому розгоні протестів і арешт, як можна більшого числа людей".

"Щонайменше 6700 осіб були затримані попри те, що демонстрація в основному мали мирний характер. Експерти висловили стурбованість з приводу того що багато затриманих, як було повідомлено, під час затримання піддавалися побиттям або іншим видам жорстокого поводження", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ЄС може ввести санкції проти Білорусі до кінця серпня.

Крім того, протести в Білорусі тривають вже п'ятий день - докладніше в матеріалі РБК-Україна.