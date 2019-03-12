ООН: Росія має забезпечити українським морякам захист

В РФ з моряками мають поводитися гуманно, захищати їх від актів насильства чи залякування

Задержанным украинским морякам в РФ должны предоставить защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер на презентации новой 25-й доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сообщает Укринформ.

Она заявила, что в РФ с моряками должны вести себя гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания.

"Мы проанализировали последствия военно-морского инцидента вблизи Керченского пролива. В докладе отмечается, что 24 задержанным членам украинских экипажей, которые сейчас содержатся под стражей в Москве, следует обеспечить защиту, предусмотренную международным гуманитарным правом. Это означает, что с ними следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и оказывать им медицинскую помощь", - сказала Фрейзер.

Напомним, по состоянию на 12 марта российское следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных.

Ранее сообщалось, что адвокаты украинских моряков смогут собрать первый пакет документов для направления индивидуальных жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) до середины марта.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель министра юстиции Иван Лищина заявил, что единственный способ вернуть арестованных в России украинских моряков- действовать через Европейский суд по правам человека.