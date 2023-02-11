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ООН в годовщину вторжения примет резолюцию о суверенитете и целостности Украины, - AP

Фото: в ООН подготовили резолюцию о территориальной целостности Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сторонники Украины распространили проект резолюции для принятия Генеральной ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины вторжения России. Резолюция подчеркнет необходимость мира, обеспечивающего "суверенитет, независимость Украины, единства и территориальной целостности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Проект озаглавлен "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

Как отмечает AP, предлагаемая резолюция шире и менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский озвучил на ноябрьском саммите Группы 20 крупнейших экономик мира. Это было преднамеренное решение Украины и ее сторонников, чтобы попытаться заручиться максимальной поддержкой, когда резолюция будет поставлено на голосование, заявили дипломаты ООН на условиях анонимности.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в январе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет лично посетить ООН и выступить на Генассамблее накануне годовщины российского вторжения. Однако затем спикер МИД Олег Николенко заявил, что решение о поездке пока не принято.

Как отмечает AP, дипломаты заявили, что ожидание нового крупного российского наступления может удержать Зеленского дома.

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