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Зеленский хочет лично посетить ООН на годовщину российского вторжения, - МИД

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Нью-Йорк, Суббота 14 января 2023 12:54
Зеленский хочет лично посетить ООН на годовщину российского вторжения, - МИД Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично посетить ООН и выступить на Генассамблее накануне годовщины российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову в комментарии Associated Press.

Она заявила, что Зеленский хотел лично выступить перед представителями стран ООН, но его визит зависит от многих факторов, включая ситуацию на фронте.

"Наш президент хотел бы приехать, есть желание, но все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью такая, которая позволит ему приехать", - сказала Джапарова.

Стоит отметить, что посол Украины в ООН Сергей Кислица объявил, что Генеральная Ассамблея уже запланировала дебаты на высоком уровне по войне на 23 февраля, а на следующий день, на годовщину вторжения, пройдет министерское заседание Совета Безопасности.

Джапарова в комментарии СМИ добавила, что президент хотел бы, чтобы ООН приняла резолюцию об украинской формуле мира, а также поддержала создание спецтрибунала против России.

Напомним, ранее посол Украины в Турции рассказал, что мирный саммит Украины запланирован на 24 февраля. Планируется, что он пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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