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МИД о намерениях Зеленского посетить ООН: решение еще не принято

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Украина, Суббота 14 января 2023 17:23
МИД о намерениях Зеленского посетить ООН: решение еще не принято Фото: спікер Министерства иностранных дел Олег Николенко (mfa.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Решение о поездке президента Украины Владимира Зеленского в ООН на годовщину российского вторжения еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

Николенко рассказал, что некоторые СМИ представили новость о намерении Зеленского посетить ООН в годовщину российского вторжения как подтвержденный факт, однако это не так.

"Хочу уточнить: пока такого решения не привлечено", - заявил спикер МИД.

Он также подчеркнул, что президент совершает заграничные поездки в зависимости от ситуации в Украине и других факторов. И сказал, что Министерство иностранных дел будет должным образом держать общественность в курсе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить ООН и выступить на Генассамблее в канун годовщины российского вторжения.

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