ООН: розрив домовленостей між США та РФ може спровокувати гонку озброєнь

Фото: Стефан Дюжаррик (flickr.com /unisgeneva)

ООН занепокоєна розривом домовленостей між країнами

Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик відреагував на рішення американського президента Дональда Трампа про вихід США з Договору про відкрите небо. В ООН занепокоєні розривом домовленостей між США та Росією.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Дюжаррика, розрив діючих між Росією та США угод з контролю над озброєннями може призвести до небезпечних наслідків. В ООН не виключають нової гонки озброєнь.

"Ми стурбовані ерозією російсько-американського режиму контролю над озброєннями. Розірвання таких домовленостей без будь-якої заміни може привести до дестабілізуючих дій, таких як початок нової гонки озброєнь, що веде до можливих прорахунків", - заявив він під час відеоконференції з журналістами.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Білий дім сповістив союзників про намір вийти з Договору про відкрите небо. Вашингтон пояснює своє рішення тим, що Росія порушує пункти договору.

Пізніше американський президент Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США зі спільного з Росією Договору про відкрите небо. Трамп наголосив, що у нього гарні відносини з Росією, але вона порушує договір.

Зазначимо, джерела в Білому домі повідомляли, що Трамп має намір вивести США з Договору про відкрите небо. Очікувалося, що офіційне рішення буде оголошено у п'ятницю 22 травня.

Автор: Дмитро Левицький