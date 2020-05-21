ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ООН: розрив домовленостей між США та РФ може спровокувати гонку озброєнь

Новини » Політика     21.05.2020 - 20:53
ООН: розрив домовленостей між США та РФ може спровокувати гонку озброєнь
Фото: Стефан Дюжаррик (flickr.com /unisgeneva)

ООН занепокоєна розривом домовленостей між країнами

Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик відреагував на рішення американського президента Дональда Трампа про вихід США з Договору про відкрите небо. В ООН занепокоєні розривом домовленостей між США та Росією.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Дюжаррика, розрив діючих між Росією та США угод з контролю над озброєннями може призвести до небезпечних наслідків. В ООН не виключають нової гонки озброєнь.

"Ми стурбовані ерозією російсько-американського режиму контролю над озброєннями. Розірвання таких домовленостей без будь-якої заміни може привести до дестабілізуючих дій, таких як початок нової гонки озброєнь, що веде до можливих прорахунків", - заявив він під час відеоконференції з журналістами.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Білий дім сповістив союзників про намір вийти з Договору про відкрите небо. Вашингтон пояснює своє рішення тим, що Росія порушує пункти договору.

Пізніше американський президент Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США зі спільного з Росією Договору про відкрите небо. Трамп наголосив, що у нього гарні відносини з Росією, але вона порушує договір.

Зазначимо, джерела в Білому домі повідомляли, що Трамп має намір вивести США з Договору про відкрите небо. Очікувалося, що офіційне рішення буде оголошено у п'ятницю 22 травня.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ООНРосійська ФедераціяСполучені Штати Америкидоговор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся