Радбез ООН проведе закрите засідання через випробування ракет КНДР

Рада Безпеки ООН проведе закрите засідання через випробування Північною Кореєю нової балістичної ракети. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що ініціаторами проведення засідання були Британія, Франція та Німеччина. Зустріч має відбутися у Стокгольмі. Європейські держави наполягають на тому, щоб ООН продовжила чинити тиск на Північну Корею. Європейці заявляють, що ракетне випробування - це порушення резолюцій ООН.

Як відомо, 2 жовтня Північна Корея провела випробування балістичної ракети у Японському морі. Запуск було здійснено з підводного човна. Пізніше КНДР підтвердила цю інформацію, запевнивши, що сусіднім країнам нічого не загрожувало.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, США і Північна Корея (КНДР) домовилися про проведення переговорів на робочому рівні. Переговори, спрямовані на демонтаж ядерної і ракетної програм Північної Кореї, мали пройти 5 жовтня.

Зазначимо, дипломатичні зусилля США, спрямовані на припинення північнокорейської ядерної кризи, залишилися в глухому куті, оскільки другий саміт лідерів цих держав у В'єтнамі цього року завершився без будь-якої угоди через сварку через економічні санкції США проти Північної Кореї.

В останні місяці Північна Корея провела серію випробувань ракет малої дальності та інших озброєнь, прагнучи чинити тиск на Вашингтон і збільшити свої важелі впливу на майбутні переговори. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зажадав, щоб Трамп висунув взаємоприйнятні пропозиції щодо порятунку дипломатії до кінця грудня.

У свою чергу колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї в нинішніх умовах. За словами екс-радника Трампа, КНДР вигідно мати ядерний арсенал.