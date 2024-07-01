ООН просит Россию прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем, - Sky News

Как отмечает издание, на прошлой неделе Международный союз электросвязи ООН рассмотрел ряд жалоб от Украины и четырех стран ЕС - Франции, Нидерландов, Швеции и Люксембурга - о возможных вмешательствах России в последние месяцы.

Они утверждали, что сигналы GPS были заглушены, управление воздушным движением было скомпрометировано, а детские телеканалы прерывались для показа жестоких изображений войны в Украине.

МСЭ "выразил свою серьезную обеспокоенность по поводу использования сигналов для создания умышленных вредных помех".

Там добавили, что перебои в работе французской и шведской спутниковых сетей "похоже, произошли от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки".

МСЭ назвал эти инциденты "чрезвычайно тревожными и неприемлемыми" и попросил Россию немедленно прекратить их и провести расследование.

Также Международный союз электросвязи предложила провести встречу между Россией и пострадавшими странами. Однако Москва отрицает нарушение правил МСЭ. Более того, РФ пожаловалась на вероятные спутниковые помехи со стороны стран НАТО.