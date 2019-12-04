ООН закликала розслідувати факти мародерства військовими на Донбасі

Організація об'єднаних націй (ООН) закликала українську владу розслідувати факти мародерства серед військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

В звіті ООН наводяться приклади мародерства в Авдіївці, де з 2014 року тривають військові дії. Зокрема, 30 власників квартир написали скарги до місцевої поліції про пограбування або навмисне знищення майна. Роками кримінальні справи курсували між Національною поліцією та Військовою прокуратурою.

"Управління ООН з прав людини закликає Генеральну прокуратуру України, Державне бюро розслідувань, Військову прокуратуру та правоохоронні органи розслідувати всі твердження про незаконне використання житла у військових цілях, а також про випадки пограбування і крадіжок, вчинені військовослужбовцями або співробітниками правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку військової необхідності, міжнародне право дозволяє військовим використовувати цивільні будинки. В той же час міжнародне право чітко зобов’язує державу забезпечити цивільних альтернативним житлом чи забезпечити їм відшкодування.

"У 2014-2017 роках тут (в Авдіївці, - ред.) велися запеклі бої; мінометні снаряди пошкодили або зруйнували квартири у цій багатоповерхівці. Ті мешканці, які тут лишалися, мали поїхати, хоча й не мали куди. Ані місцева, ані державна влада не надала людям альтернативного житла або фінансової підтримки", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ООН заявили, що на Донбасі 430 тис. дітей продовжують стикатися з серйозними ризиками для їх фізичного здоров'я та психологічного благополуччя.

РБК-Україна писало, що кількість жертв, пов'язаних з війною на Донбасі, за даними ООН, станом на 31 жовтня складає понад 40 тисяч осіб, з них понад 13 тисяч - загинули.