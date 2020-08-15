В ООН закликали Білорусь вирішувати проблеми шляхом діалогу

Проблеми, що виникли в Білорусі після президентських виборів, народу країни необхідно вирішувати шляхом діалогу. Важливо, щоб білоруси реалізували свої громадянські та політичні права.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає прес-служба організації.

"Генеральний секретар закликає білорусів вирішувати проблеми, що виникли після виборів, шляхом діалогу, щоб зберегти мир у країні", - йдеться в повідомленні.



Гутерріш також відзначив важливість збереження за мешканцями Білорусі можливості реалізовувати свої громадянські та політичні права. До них генсек ООН відніс законне і мирне вираження своїх поглядів.



"Влада повинна проявляти стриманість у відповідь на демонстрації", - заявив Гутерріш, додавши, що міжнародне співтовариство повинне ретельно розслідувати повідомлення про тортури та жорстоке поводження з затриманими в ході демонстрацій.

Нагадаємо, раніше ЄС погодив введення санкцій по відношенню до Білорусі у зв'язку з використанням сили під час протестів і фальсифікацій на виборах.

Раніше повідомлялося, що ЄС запропонує Мінську своє сприяння діалогу з опозицією для врегулювання політичної кризи, яка склалася в республіці після виборів президента.