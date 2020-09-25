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В ООН закликали Білорусь звільнити Колеснікову

Автор: РБК-Україна

Експерти ООН в області прав людини звернулися до влади Білорусі із закликом звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову. Вони також просять Мінськ розслідувати її затримання.

Заяву опубліковано на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

У заяві йдеться, що Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесніковою. А також здійснити правосуддя над тими, хто причетний до її насильницького викрадення.

Експерти відзначають, що Колеснікову викрали 7 вересня чоловіки в масках, які були агентами безпеки. На наступний день її відвезли до кордону з Україною, заявивши, що її буде вислано. Однак опозиціонерка порвала паспорт і уникнула депортації. Після цього вона зникла на три дні, протягом яких не було офіційної інформації про її місцезнаходження.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінський міський суд підтвердив законність продовження арешту Колеснікової до листопада.

За версією влади, її затримали при незаконному перетині кордону з Україною. Однак вона заарештована за звинуваченням в публічних закликах до захоплення державної влади.

Сьогодні стало відомо, що країни Балтії розширили санкції проти Білорусі.

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