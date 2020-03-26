ООН: для подолання коронавірусу в Україні необхідно 165 млн доларів

Організація Об'єднаних Націй (ООН) представила "План гуманітарного реагування щодо подолання пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 в Україні", на реалізацію якої необхідно 165 млн доларів. Про це повідомили в офіційному представництво ООН в Україні.

Згідно гуманітарного плану ООН, кошти планують залучити протягом наступних 9 місяців.

"Ми уважно стежимо за заходами подолання пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 і готові надати підтримку уряду України для реагування в ситуації, яка постійно змінюється. Зараз нашим першочерговим завданням є швидко надати допомогу тим, кому вона найбільше потрібна, одночасно вживаючи заходів обережності, щоб убезпечити співробітників і людей, для яких ми працюємо", - зазначила координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

Зазначимо, повідомлялося, що ООН виділить Україні 33 млн доларів допомоги в рамках плану по боротьбі з коронавірусом. Кошти підуть на реалізацію гуманітарних проектів в східних регіонах по обидві сторони від лінії розмежування.

Нагадаємо, 25 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про запуск плану по боротьбі з коронавірусом на 2 млрд доларів. План передбачає доставку різних засобів медичного призначення, а також оснащення таборів тимчасового розміщення сантехнікою для миття рук.