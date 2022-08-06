В ООН попередили про загрозу ядерної війни: людство грає із зарядженою рушницею

З таким закликом він виступив під час промови з нагоди 77-і річниці ядерного бомбардування Хіросіми.

"Кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються - від Близького Сходу до Корейського півострова та російського вторгнення в Україну. Людство грає із зарядженою рушницею", - заявив Гутерреш.

Генсек ООН підкреслив, що нові перегони озброєнь все більше набирають обертів, світові лідери збільшують запаси ядерної зброї вартістю сотні мільярдів доларів і зараз майже 13 тисяч одиниць ядерної зброї зберігаються в арсеналах по всьому світу.

Він заявив, що ядерна зброя має бути "назавжди стерта з лиця землі".

"Країни, які володіють ядерною зброєю, повинні взяти на себе зобов’язання "не використовувати її першими" та запевнити інші держави, що вони не використовуватимуть або не погрожуватимуть застосувати ядерну зброю проти них", - додав Гутерреш.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США виступили за ліквідацію ядерної зброї у світі. Однак додали, що є певні фактори, які заважають досягненню цієї мети.

Додамо, за даними Вашингтона, Китай перебуває в процесі збільшення свого ядерного арсеналу в 3-4 рази.

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