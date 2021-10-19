Економічний колапс в Афганістані може відбитися на Європі, - МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму огляді допустив, що цього року економіка Афганістану зазнає сильного падіння. Це може посилити міграційну кризу, яка торкнеться Європи, Туреччини і ряд інших країн.

У документі наголошується, що після приходу талібів до влади в Афганістані економік країни зіткнулася з серйозною фінансовою кризою. "Падіння рівня життя, що відбулося в результаті цього, може увергнути мільйони людей у злидні і привести до гуманітарної кризи", - додали в організації.

У МВФ вважають, що нестабільна обстановка в Афганістані призведе до суттєвих наслідків в економіці і сфері безпеки як в країні, так і за її межами. Ця ситуація вже стала причиною внутрішніх переміщень і може викликати сплеск біженців в сусідні держави, а також в Туреччину і Європу.

За прогнозами фонду, збільшення афганських біженців може чинити тиск на державні ресурси країн, які їх приймуть. Зокрема, викликати напруженість на ринку праці і в соціальній сфері.