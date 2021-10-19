ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Економічний колапс в Афганістані може відбитися на Європі, - МВФ

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 19 жовтня 2021 23:25
Економічний колапс в Афганістані може відбитися на Європі, - МВФ Фото: МВФ попередив ЄС про загрозу міграційної кризи з Афганістану (imf.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму огляді допустив, що цього року економіка Афганістану зазнає сильного падіння. Це може посилити міграційну кризу, яка торкнеться Європи, Туреччини і ряд інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МВФ.

У документі наголошується, що після приходу талібів до влади в Афганістані економік країни зіткнулася з серйозною фінансовою кризою. "Падіння рівня життя, що відбулося в результаті цього, може увергнути мільйони людей у злидні і привести до гуманітарної кризи", - додали в організації.

У МВФ вважають, що нестабільна обстановка в Афганістані призведе до суттєвих наслідків в економіці і сфері безпеки як в країні, так і за її межами. Ця ситуація вже стала причиною внутрішніх переміщень і може викликати сплеск біженців в сусідні держави, а також в Туреччину і Європу.

За прогнозами фонду, збільшення афганських біженців може чинити тиск на державні ресурси країн, які їх приймуть. Зокрема, викликати напруженість на ринку праці і в соціальній сфері.

Нагадавши, США відмовилися надавати доступ талібам до резервів центрального банку Афганістану.

Відзначити, Євросоюз стурбований соціально-економічною ситуацією в Афганістані через параліч банківської системи і зростанням цін після приходу талібів до влади.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше таліби домовилися з США про постачання до Афганістану гуманітарної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан МВФ
NEWS
Арешт Саакашвілі у Грузії: лікарі рекомендують госпіталізувати його
Арешт Саакашвілі у Грузії: лікарі рекомендують госпіталізувати його
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні