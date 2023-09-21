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ООН работает над возобновлением "зернового соглашения", - Гутерреш

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Организация Объединенных Наций пытается договориться о возобновлении Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, заявил, что они работают "со всеми сторонами", стремясь возобновить безопасный экспорт зерна "из России и Украины".

"Это должно быть поставлено на стабильное основание, без угрозы нового прерывания", - сказал Гутерреш.

Срыв Россией "зернового соглашения"

В июле 2023 года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения", якобы из-за невыполнения его условий. После этого РФ начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов.

Партнеры и международные организации не раз говорили о желании возобновить соглашение. Да, об этом с Гутеррешем говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, а позже и президент Украины Владимир Зеленский.

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