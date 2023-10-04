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В ООН посчитали количество раненых и жертв в Украине в день за полгода

Украина, Среда 04 октября 2023 17:17
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В ООН посчитали количество раненых и жертв в Украине в день за полгода Фото: в ООН посчитали количество раненых и жертв в Украине в день за полгода (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С февраля по июль в Украине ежедневно погибали примерно 6 мирных жителей и 20 получили ранения.

Такие цифры озвучила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белль, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Киеве 4 октября.

Так, за полгода в результате боевых действий в Украине погибли по меньшей мере 1028 мирных жителей и были ранены 3593 человека.

"То есть в среднем ежедневно погибали почти шесть мирных жителей и 20 получили ранения. Большинство жертв, 86 процентов, были на территории, контролируемой правительством, и, следовательно, вероятно, были следствием атак, совершенных Российской Федерацией", - сказала она.

Причины гибели

Как говорится в докладе, отчет охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2023 года. В нем также говорится, что оружие взрывного действия с большой площадью стало причиной более 90% жертв.

При этом зафиксировано значительное количество жертв среди гражданского населения в результате применения системы залпового огня. Кассетные боеприпасы также стали причиной жертв среди гражданского населения на территории, контролируемой правительством.

Кроме того, по словам Белль, с начала июля по меньшей мере 25 российских атак повредили или разрушили инфраструктуру, связанную с экспортом зерна.

Потери в войне в Украине

Ранее в ООН заявляли, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 9 701 гражданских, еще 17 748 ранены. В то же время в ООН считают, что реальное количество потерь среди гражданских значительно выше.

В Минобороны Украины рассказали, что информация о потерях украинской армии во время войны является государственной тайной. При этом в августе The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявляло, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за период полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, большинство - россияне.

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