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ООН начинает масштабную эвакуацию сотен судов из Персидского залива

07:25 24.06.2026 Ср
2 мин
Сколько танкеров и членов экипажей застряли в море?
aimg Филипп Бойко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

ООН запускает масштабную операцию по эвакуации сотен иностранных судов и тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе из-за боевых действий. Международная морская организация уже получила необходимые гарантии безопасности ключевых игроков региона для разблокирования движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным Международной морской организации (IMO), в заливе застряли 600 судов. Это стало следствием войны США и Израиля против Ирана, ведь блокада длилась более трех месяцев.

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На борту кораблей находятся 11 тысяч членов экипажа. Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес заявил, что моряки страдали от "месяцев затруднений и страданий".

План эвакуации уже действует, и Агентство ООН начало контактировать с капитанами кораблей. Операцию проводят совместно с Соединенными Штатами, Оманом и Ираном.

"Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия безопасного судоходства для поддержки этих операций", - подчеркнул Домингес.

Министерство обороны Омана уже определило специальный коридор. Корабли должны двигаться вдоль побережья этой страны. Американские военные уже несколько недель координируют движение на этих участках.

Какая ситуация в Ормузском проливе

После подписания меморандума между США и Ираном Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт". По его словам, уже 21 июня из-за нее "было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее".

Позже в Минфине США заявили, что временно приостанавливают санкции против иранской нефти. Но это исключение будет действовать только в те же 60 дней.

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