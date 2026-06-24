ООН начинает масштабную эвакуацию сотен судов из Персидского залива

ООН запускает масштабную операцию по эвакуации сотен иностранных судов и тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе из-за боевых действий. Международная морская организация уже получила необходимые гарантии безопасности ключевых игроков региона для разблокирования движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным Международной морской организации (IMO), в заливе застряли 600 судов. Это стало следствием войны США и Израиля против Ирана, ведь блокада длилась более трех месяцев.
На борту кораблей находятся 11 тысяч членов экипажа. Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес заявил, что моряки страдали от "месяцев затруднений и страданий".
План эвакуации уже действует, и Агентство ООН начало контактировать с капитанами кораблей. Операцию проводят совместно с Соединенными Штатами, Оманом и Ираном.
"Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия безопасного судоходства для поддержки этих операций", - подчеркнул Домингес.
Министерство обороны Омана уже определило специальный коридор. Корабли должны двигаться вдоль побережья этой страны. Американские военные уже несколько недель координируют движение на этих участках.
После подписания меморандума между США и Ираном Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт". По его словам, уже 21 июня из-за нее "было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее".
Позже в Минфине США заявили, что временно приостанавливают санкции против иранской нефти. Но это исключение будет действовать только в те же 60 дней.