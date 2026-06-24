ООН начинает масштабную эвакуацию сотен судов из Персидского залива

По данным Международной морской организации (IMO), в заливе застряли 600 судов. Это стало следствием войны США и Израиля против Ирана, ведь блокада длилась более трех месяцев.

На борту кораблей находятся 11 тысяч членов экипажа. Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес заявил, что моряки страдали от "месяцев затруднений и страданий".

План эвакуации уже действует, и Агентство ООН начало контактировать с капитанами кораблей. Операцию проводят совместно с Соединенными Штатами, Оманом и Ираном.

"Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия безопасного судоходства для поддержки этих операций", - подчеркнул Домингес.

Министерство обороны Омана уже определило специальный коридор. Корабли должны двигаться вдоль побережья этой страны. Американские военные уже несколько недель координируют движение на этих участках.