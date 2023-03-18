ООН подтвердила продление зерновой сделки

"Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, была продлена. Инициатива позволяет облегчить безопасное судоходство для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, включая аммиак, из определенных украинских морских портов", - сказано в сообщении организации.

Там напомнили, что с начала действия соглашения около 25 миллиона тонн агропродукции было доставлено в 45 стран мира, что способствовало снижению мировых цен на продовольствие и стабилизации рынков.

При этом в ООН не уточнили, на какой именно срок была продлена зерновая сделка.