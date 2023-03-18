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ООН подтвердила продление зерновой сделки

Фото: ООН подтвердила продление зерновой сделки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Организация Объединенных Наций заявила о продлении зерновой сделки, срок действия которой должен был закончиться сегодня, 18 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, была продлена. Инициатива позволяет облегчить безопасное судоходство для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, включая аммиак, из определенных украинских морских портов", - сказано в сообщении организации.

Там напомнили, что с начала действия соглашения около 25 миллиона тонн агропродукции было доставлено в 45 стран мира, что способствовало снижению мировых цен на продовольствие и стабилизации рынков.

При этом в ООН не уточнили, на какой именно срок была продлена зерновая сделка.

Напомним, ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновую сделку продлили на 120 дней.

Позже в МИД РФ отметили, что якобы давали согласие на продление соглашения только на 60 дней, что противоречит условиям документа.

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