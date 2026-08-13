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Жертвы среди гражданских в Украине в июле достигли пика с 2022 года, - ООН

20:12 13.08.2026 Чт
3 мин
За месяц 437 погибших, и это только подтвержденные случаи
aimg Валерия Абабина
Жертвы среди гражданских в Украине в июле достигли пика с 2022 года, - ООН Фото: Человек на фоне разрушенного РФ дома (Getty Images)
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В июле 2026 года в Украине из-за российской агрессии погибли или получили ранения больше гражданских, чем в любой другой месяц с марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине.

Сколько жертв в месяц

По данным миссии, в июле 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских, еще 2610 получили ранения.

Это на 30% больше, чем в июне 298 погибших и 2041 раненых, и на 70% больше, чем в июле 2025 года 312 погибших и 1482 раненых.

Количество убитых гражданских стало самым высоким с мая 2022 года. Жертв среди детей 17 погибших и 166 раненых зафиксировано больше всего с апреля 2022 года.

От какого оружия погибали люди

Основной причиной жертв оставалось дальнобойное оружие – ракеты и беспилотники. На них пришлось 38% всех жертв 183 погибших и 967 раненых. Большинство этих случаев произошло далеко от линии фронта - в городских центрах.

Число жертв от авиабомб 105 погибших и 753 раненых возросло на 143% по сравнению с июнем.

Жертвы от малых беспилотников вблизи линии фронта достигли самого высокого месячного уровня с 24 февраля 2022 года – 27% всех жертв.

Где погибло больше всего людей

В общей сложности жертвы среди гражданских зафиксированы в 14 областях и Киеве.

Больше всего погибших и раненых - в Киеве 54 погибших и 202 раненых, в Херсоне 34 погибших и 424 раненых, Запорожье 27 погибших и 280 раненых и Сумах 20 погибших и 152 раненых.

Проверенные данные ООН охватывают также 25 погибших и 50 раненых на оккупированной территории. В миссии подчеркивают, что доступ к информации оттуда все более ограничен, поэтому реальное количество жертв там, вероятно, значительно выше.

Удары по портам и энергетике

В миссии добавили, что участились атаки на морские суда и портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях.

По данным ООН зафиксировано не менее 39 таких нападений, в том числе не менее 20 - на морские суда. Они повредили суда или портовую инфраструктуру, а часть привела к жертвам среди гражданских, в том числе персонала портов и судов - 19 погибших и 25 раненых.

Эти нападения оказали негативное влияние на международные перевозки товаров и сельскохозяйственной продукции через Черное море.

В то же время Вооруженные силы Украины не менее 31 раз атаковали объекты производства, распределения и передачи электроэнергии в оккупированном Крыму - это значительно больше, чем в июне.

Эти атаки приводили к аварийным или плановым отключениям света. Российские войска, в свою очередь, тоже били по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, тревожная статистика по гражданским держится не первый месяц.

По данным Мониторинговой миссии ООН,май 2026 года стал месяцем с наибольшим количеством жертв с апреля 2022 года - тогда погибли по меньшей мере 274 гражданских лица.

О высоких потерях среди мирного населения в июне на заседании Совбеза ООН говорила и заместитель генсека Розмари ДиКарло

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