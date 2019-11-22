ООН передала ще майже 160 тонн гуманітарної допомоги на Донбасс

На Донбас направили 19 вантажівок гуманітарної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України з надзвичайних ситуацій (ДПСУ).

Зазначається, що вантажівки з гуманітарною допомогою прослідували через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

"Для жителів Донбасу направлено медичні препарати, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 157,3 тонни", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, щоо жителям тимчасово окупованого Донбасу передали 14,4 тонни гуманітарної допомоги від Організації об'єднаних націй.

РБК-Україна писало, що у четвер, 14 листопада, на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації".

Після цього Україна направила Росії ноту протесту через відправлений "гуманітарний конвой" на Донбас з порушенням міжнародного права. У МЗС наголошують, що на окупований Донбас був переданий контрабандний російський вантаж.