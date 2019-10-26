Правозахисники звинуватили Туреччину в примусовій депортації біженців з Сирії

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Влада Туреччини відкидає звинувачення правозахисників

Правозахисна організація Amnesty International звинуватила Туреччину в примусовій депортації зі своєї території біженців з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

Як повідомляється, правозахисники провели 28 інтерв'ю з сирійськими біженцями, які повідомили про насильство з боку турецької поліції, яка задопомогою погроз примушувала їх підписати документи про бажання повернутися в Сирію.

Також 20 випадків примусової депортації сирійських біженців Amnesty International зафіксувала до початку турецької військової операції на території північно-східної Сирії. За даними правозахисників, турецькі силовики примусово депортували біженців через сирійський кордон, надягаючи на них наручники.

Зазначається, що в Міністерстві закордонних справ Туреччини відкинули звинувачення правозахисників, наголосивши, що процес репатріації проводиться спільно з ООН та іншими неурядовими організаціями.

Речник турецького МЗС додав, що Анкара постійно підкреслювала, що повернення біженців має бути добровільним, безпечним та відповідати міжнародному законодавсту. За останні роки в Сирію добровільно повернулися майже 365 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після початку військової операції Туреччини у північно-східній Сирії понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон. За даними управління ООН з координації гуманітарних питань, всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб.