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Якщо ООН не відреагує на вибори до Держдуми в ОРДЛО, то оживляти її вже пізно, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН відреагувати на проведення виборів до Держдуми РФ на території ОРДЛО і роздачу російських паспортів жителям окупованих районів. Якщо організація не відреагує на ці факти, то "оживляти її вже пізно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на Генасамблеї ООН.

"ООН це не дебати. Це можливість задати прямі і відверті питання. Наприклад, видача сотням тисячам українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності і зневаги до міжнародного права?"- сказав Зеленський.

Він нагадав, що Росія сама про це постійно заявляє і змушує наших громадян України брати участь у виборах до російського парламенту.

"Якщо ООН на це не відреагує дієво, то що це, як не доказ, що оживляти ООН пізно. Але я вірю, що не пізно і ООН має підтримати тих, хто хоче змінити світ на краще", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, організацію і проведення виборів в Держдуму РФ на території окупованого Криму і ОРДЛО засудили і не визнали ряд країн, включаючи США, Німеччину, держави-члени ЄС та інші.

Відзначимо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації і проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.

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Володимир ЗеленськийООНОРДЛО