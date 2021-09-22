Курс долара впав після тижневого зростання

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня встановлено на такому рівні: 26,6714 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 22 вересня становить 26,7081 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 22 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,35 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.