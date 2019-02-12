В ООН відклали засідання Радбезу щодо мінських угод

Засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росія щодо 4 річниці мінських угод, відклали на 5 годин

Совет безопасности ООН отложил на 5 часов заседание относительно минских соглашений, которое инициировала Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

В частности, члены Совбеза обсудят данный вопрос во вторник, 12 февраля, позже - не в 17:00, как планировалось изначально, а в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Российская Федерация инициировала созыв 12 февраля заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений.

Как заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, это российская “дымовая завеса”, призванная отвлечь внимание от запланированного обсуждения в Генассамблее ООН ситуации на временно оккупированных территориях Украины, назначенного на 20 февраля - в пятую годовщину начала российской агрессии.