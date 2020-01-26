В ООН засудили порушення заборони на постачання зброї в Лівію

Не дивлячись на чинне ембарго та домовленості, досягнуті на Берлінській конференції, постачання зброї в Лівію продовжується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Місії ООН з підтримки в Лівії.

Як наголошуються в ООН, хитке перемир'я між міжнародно визнаним Урядом національної згоди та Лівійською національною армією, досягнуте 12 січня, опинилося під загрозою через продовження переправляння іноземних військових та зброї в Лівію країнами ООН, в тому числі з тих, хто брав участь у Берлінській конференції.

Так, впродовж останніх 10 днів в аеропортах Лівії приземлилися декілька літаків зі зброєю та іноземними військовослужбовцями.

"Місія засуджує безперервні порушення, які можуть призвести до відновлення та посилення бойових дій (в Лівії - ред.)", - заявили в ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники Берлінської конференції щодо Лівії домовилися підтримувати ембарго на постачання зброї в цю країну. На саміті домовилися не надавати зброю та військову допомогу учасникам конфлікту в Лівії.

Також РБК-Україна писало, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш анонсував засідання військового комітету щодо Лівії в найближчі дні. У Женеві планують обговорити результати Берлінської конференції, що відбулася 19 січня.