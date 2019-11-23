В ООН засудили дії влади Ірану, в результаті яких загинули демонстранти

Експерти Організації об'єднаних націй (ООН) з прав людини висловили серйозну стурбованість ситуацією навколо протестів в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Так, в ООН глибоко стурбовані повідомленнями про вбивства і поранення, а також про те, що влада застосувала надмірну силу проти демонстрантів.

"Ми нагадуємо владі, що у відповідності з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права смертельна сила повинна застосовуватися тільки тоді, коли це абсолютно неминуче, щоб захистити життя", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в період з 15 по 19 листопада були вбиті 106 осіб, а також 1000 осіб заарештовані за участь в акціях протесту.

"Ми нагадуємо уряду про його зобов'язання за Пактом і закликаємо владу забезпечити дотримання і захист прав на свободу думок та їх вільне вираження, а також свободу мирних зборів та асоціацій", - йдеться в заяві.

Крім того, в ООН закликали учасників протестів забезпечити їх мирне проведення.

Нагадаємо, в Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

РБК-Україна писало, що в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестав працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку.