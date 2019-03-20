В ООН назвали найщасливіші країни світу

Рейтинг найщасливіших країн очолили Фінляндія, Норвегія і Данія

Рейтинг найщасливіших країн світу очолили Фінляндія, Норвегія і Данія. Про це свідчать дані підрозділу ООН з пошуку рішень для стабільного розвитку (UNSDSN), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Згідно зі щорічною доповіддю UNSDSN, який оприлюднили 20 березня, Фінляндія займає перше місце в списку з максимальною кількістю балів - 7,63. Друге і третє місця зайняли Норвегія (7,59) і Данія (7,55).

Швейцарія посіла 5-е місце (7,44), Канада - 7-е (7,32), Ізраїль - 11-е (7,1), а Німеччина - 15-е (6,9) місце. Росія опинилася на 59-му місці (5,81) між Перу та Казахстаном, Білорусь - на 73-му (5,48), Грузія - на 128-му (4,34), випередивши на одну позицію Вірменію (4,32). Україна - на 138-му місці (4,10). Закриває рейтинг найщасливіших країн Бурунді.

При розрахунку рівня щастя експерти ООН враховували шість факторів: ВВП на душу населення, тривалість життя, соціальну підтримку, а також свободу і корупцію. Кожен з цих факторів оцінювався за 10-бальною шкалою, після чого виводився середній бал для країни.

Нагадаємо, в березні 2019 року The Economist опублікував рейтинг найдорожчих і найдешевших міст світу. Його очолював Сінгапур, далі йдуть Гонконг і Сеул.

Крім того, Україна увійшла в рейтинг країн з середньою небезпекою для туристів на думку Forbes.