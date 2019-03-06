В ООН спростували слова Москалькової про переслідування кримчан Україною

У доповідях Моніторингової місії ООН згадані російським омбудсменом випадки не зафіксовані

В докладах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине не зафиксированы случаи преследования жителей аннексированного Крыма со стороны Украины, о которых ранее сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом заявила специалист по коммуникациям миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Мы готовим публичные доклады о ситуации с правами человека как в Крыму, так и в Украине в целом. Туда попадает информация, которую мы могли проверить в соответствии с методологией управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в соответствии с международными стандартами. Сейчас те случаи, о которых, вероятно, говорила госпожа Москалькова, в наших докладах не отражены", - рассказала Яковлева.

Она подтвердила, что комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет провела встречу с Татьяной Москальковой в рамках заседания Совета ООН по правам человека.

"На прошлой неделе в Женеве проходило заседание Совета ООН по правам человека. Параллельно этому заседанию Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет проводит встречи с представителями государственных органов разных стран. В том числе по инициативе госпожи Москальковой состоялась такая встреча", - пояснила она.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что возмущена словами российского омбудсмена Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей аннексированного Россией Крыма.