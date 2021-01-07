Меркель розлючена штурмом Капітолію прихильниками Трампа

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)

Меркель незадоволена поведінкою Трампа, який відмовився визнати поразку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала "бунтівниками" людей, які захвали будівлю Конгресу США. Поведінка Дональда Трампа засмучує.

Про це вона сказала на прес-конференції, повідомляє Der Spiegel.

Як зазначила Меркель, вона відчула себе "розлюченою і зажуреною", побачивши фотографії з місця подій. За її словами, ці ж почуття поділяють більшість друзів США, мільйони людей, які захоплюються американськими демократичними традиціями.

"Я дуже жалкую, що президент Трамп досі не визнав поразки, але продовжував викликати сумніви з приводу виборів", - сказала вона.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Дональда Трампа прорвалися через металеві захисні загородження, розбили вікна і увірвалися в будівлю Конгресу США. Поліція повідомила, що під час хаосу чотири людини загинули - один від вогнепальних поранень, а 52 людини були арештовані.

Напад на Капітолій стало кульмінацією місяців розбіжностей навколо виборів 3 листопада, коли Дональд Трамп неодноразово робив необґрунтовані заяви про те, що голосування було сфальсифіковане, і закликав своїх прихильників допомогти йому.

Після тривалого засідання Конгрес вранці 7 січня затвердив перемогу Джозефа Байдена на президентських виборах в США.