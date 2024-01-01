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ООН официально завершила миссию в Мали, - Гутерреш

Понедельник 01 января 2024 16:09
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ООН официально завершила миссию в Мали, - Гутерреш Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Десятилетняя Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Мали (MINUSMA) официально завершена. С 1 января начался этап ликвидации Миссии в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, согласно Резолюции Совета Безопасности миротворческая миссия в Мали (MINUSMA) до 31 декабря 2023 года завершила вывод контингента из этой африканской страны.

Во время несения службы в Мали за 10 лет погибли 311 миротворцев и более 700 получили ранения, рассказал он.

В ООН отметили, что с 1 января 2024 г. начнется этап "ликвидации" миссии в Мали. На объектах Гао и Бамако остается сокращенная команда под руководством Департамента оперативной поддержки. Ее задачей является надзор за передачей имущества странам, приславшим свои войска и полицию в рамках Миссии в Мали.

Также генсек ООН подтвердил обязательство Организации работать с жителями Мали и временным переходным правительством для восстановления конституционного порядка и содействия миру, безопасности и устойчивому развитию в стране.

Миротворческая миссия ООН в Мали

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) была основана резолюцией 2100 Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Ее целью является поддержание политических процессов в этой стране и выполнение ряда задач по обеспечению безопасности.

Напомним, в июне временные военные власти Мали попросили ООН вывести свои миротворческие силы.

Ранее временное правительство Мали заявило, что глава отдела по правам человека миротворческой миссии ООН имеет 48 часов, чтобы покинуть страну, поскольку ее объявили персоной нон грата.

Также сообщалось, что до этого 22 декабря 2023 года французские войска, дислоцированные в Нигере, покинули страну. Это ознаменовало конец 10-летней операции в Сахельском регионе Африки.

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