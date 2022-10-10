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ООН обсудит резолюцию, осуждающую российскую аннексию территорий Украины

Фото: ООН обсудит резолюцию, осуждающую российскую аннексию (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генассамблея ООН в рамках специальной сессии в понедельник начнет дебаты по проекту резолюции, осуждающей аннексию Россией четырех украинских регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Резолюция призывает все государства и международные организации не признавать аннексии России украинских территорий и требует немедленного вывода российских войск из Украины.

"Если система ООН и международное сообщество через Генассамблею не отреагируют на такого рода незаконные попытки захвата территорий, то мы окажемся в очень, очень плохом положении, - сказал один из авторов проекта, посол ЕС при ООН Улоф Скоог.

Если Генеральная Ассамблея не предпримет никаких действий - это даст карт-бланш другим странам сделать то же самое, отметил дипломат.

Россия уже направила странам-членам ООН письмо, в котором заявила, что действия западных делегаций "не имеют ничего общего с защитой международного права и принципов Устава ООН".

Напомним, что Россия хочет тайное голосование на Генассамблее ООН по осуждению аннексии.

Ранее Россия наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН с осуждением и непризнанием псевдореферендумов и аннексии украинских территорий.

Также Зеленский призвал поддержать резолюцию о репарациях от России на Генассамблее ООН.

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