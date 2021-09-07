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ООН стурбована ситуацією з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі

Автор: Анна Полисученко

ООН стурбована ситуацією з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Міжнародна організація з міграції (МОМ) стурбована "жахливими умовами", в яких опиняються мігранти на кордоні Євросоюзу та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IOM.

Тривогу агентства ООН, яке займається питаннями міграції, викликає, зокрема, "відсутність адекватного доступу до притулку для тих, хто шукає міжнародного захисту і допомоги".

"Організація уважно стежить за ситуацією і підкреслює, що мігрантів не можна використовувати в своїх цілях", - йдеться в повідомленні.

МОМ закликала всі держави дотримуватися верховенства закону на кордонах і поважати права людини і свободи мігрантів, незалежно від їх імміграційного статусу.

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